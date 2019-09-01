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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü

VARŞOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yılı anma törenlerine katılan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yılı dolayısıyla Pilsudski Meydanı'nda düzenlenen anma törenlerine katılan Oktay, törenlerin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile sohbet etti.

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