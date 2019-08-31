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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya'ya gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenecek anma törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, bugün akşam saatlerinde Varşova'ya gidecek.

Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı vesilesiyle yarın Pilsudski Meydanı'nda düzenlenecek anma törenlerine iştirak edecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından heyet başkanları onuruna verilecek yemeğe katılacak Oktay'ın konuk ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

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