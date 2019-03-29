Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

BÜKREŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere, Bükreş'e geldi.

Bükreş Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Oktay, daha sonra Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Oktay, şehitlikteki Üç Sütunlu Anıt'a, Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Ardından şehitlik defterini imzalayan Oktay, deftere şunları yazdı:

"Türk milletinin bağımsızlığının nişanesi olan şehitlerimizin huzurunda bulunmaktan şeref duyuyorum. Japonya'dan Cezayir'e, Myanmar'dan Malta'ya, Yemen'den İngiltere'ye kadar dünyanın dört bir yanında istirahatgahları bulunan şehitlerimiz, dün vatanımızın müdafaası için can verdikleri topraklarda bugün birer dostluk köprüsü vazifesi görmektedir. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasın ne büyük zorluklarla elde edildiğini biliyor, şehitlerimizin bir emaneti olarak gördüğümüz vatanımıza inanç ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Aziz Türk milleti için çalışırken şehitlerimizin bizlere bıraktıkları bu mirasın emsalsiz bir değer taşıdığını daima hatırlıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum."

Oktay'a ziyaretinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz eşlik etti.

