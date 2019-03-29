HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Romanya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti - Oktay: - "Japonya'dan Cezayir'e, Myanmar'dan Malta'ya, Yemen'den İngiltere'ye kadar dünyanın dört bir yanında istirahatgahları bulunan şehitlerimiz, dün vatanımızın müdafaası için can verdikleri topraklarda bugün birer dostluk köprüsü vazifesi görmektedir"

BÜKREŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Oktay, "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere, Bükreş'e geldi.

Bükreş Merkez Camisi'nde cuma namazını kılan Oktay, daha sonra Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.

Oktay, şehitlikteki Üç Sütunlu Anıt'a, Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Ardından şehitlik defterini imzalayan Oktay, deftere şunları yazdı:

"Türk milletinin bağımsızlığının nişanesi olan şehitlerimizin huzurunda bulunmaktan şeref duyuyorum. Japonya'dan Cezayir'e, Myanmar'dan Malta'ya, Yemen'den İngiltere'ye kadar dünyanın dört bir yanında istirahatgahları bulunan şehitlerimiz, dün vatanımızın müdafaası için can verdikleri topraklarda bugün birer dostluk köprüsü vazifesi görmektedir. Aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasın ne büyük zorluklarla elde edildiğini biliyor, şehitlerimizin bir emaneti olarak gördüğümüz vatanımıza inanç ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Aziz Türk milleti için çalışırken şehitlerimizin bizlere bıraktıkları bu mirasın emsalsiz bir değer taşıdığını daima hatırlıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizin hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum."

Oktay'a ziyaretinde Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir ve Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz eşlik etti.

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Rusya Güvenlik Konseyi’nin gündemi VenezuelaRusya Güvenlik Konseyi’nin gündemi Venezuela
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye’de bir istikrar var"TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Türkiye’de bir istikrar var"
Anahtar Kelimeler:
Bükreş Türk Şehitliği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.