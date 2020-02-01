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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikalarda incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 19:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sincan OSB'deki fabrikalarda incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) makine ve savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Yerli ve milli üretimin artırılması hedefi çerçevesinde ziyaretlerde bulunan Oktay'ı, metro aracı ve lokomotif üretiminin yapıldığı fabrikada Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile fabrika ve OSB yönetimi karşıladı.

Oktay, fabrikadaki üretim bandını gezerek, metro araçları ve lokomotiflere ilişkin bilgi aldı.

Metro araçlarının imalatında kullanılan malzemeleri inceleyen, yönetimden çalışmalara ilişkin brifing alan Oktay, yerli ve milli üretimin desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı.

Oktay, daha sonra savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren, uçak bombası gövdesi ve kuyruğunun üretildiği fabrikada incelemelerde bulunarak, imalat alanlarını gezdi.

Ziyaretin sonunda Oktay'a bomba gövdelerinin maketi hediye edildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay makine ve savunma sanayisi Savunma Sanayisi Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi ziyaret

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