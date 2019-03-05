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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sinop'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ü ziyaret etti, esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti

SİNOP (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.

Beraberindeki heyetle Meydankapı Mahallesi Tersane bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştirilen Oktay, vatandaşlarla sohbet etti.

Oktay'a, ziyaret ettiği bir balıkçıda pişirilmiş mezgit ve barbunya ikram edildi. Balıkların tadına bakan Oktay, çalışanlara hayırlı işler diledi.

Kendisine balkonlardan sevgi gösterinde bulunanları selamlayan Oktay, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Çay bahçelerini de gezen Oktay, buradakilerle sohbet ederek birlikte simit yedi.

Fuat Oktay, Sinop Adalat Sarayını da ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay sinop

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