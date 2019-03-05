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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 23:22 | Son Güncelleme

OKTAY: 2023'E KADAR İLÇELERİMİZİN TAMAMINI DOĞALGAZ İLE BULUŞTURACAĞIZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Erfelek ilçesinde 'Erfelek halkı buluşması' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sinop'ta (2)- Yeniden

OKTAY: 2023'E KADAR İLÇELERİMİZİN TAMAMINI DOĞALGAZ İLE BULUŞTURACAĞIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sinop'un Erfelek ilçesinde 'Erfelek halkı buluşması' programına katıldı. Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kışın biz nasıl büyüdük. Biliyorsunuz. Sobalarla büyüdük. Dolayısıyla şimdi 81 ilimizde sobalardan analarımızı, bacılarımızı kurtardık. 81 ilin tamamı. Önce illerimizi. Şimdi tamamını doğalgaz ile buluşturduk. İlçelerimiz ne olacak? İlçelerin de bugün itibari ile yarısını doğalgazla buluşturduk. Bundan sonra ne yapacağız? İnşallah 2023’e kadar da ilçelerimizin tamamını doğalgaz ile buluşturacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, buradaki programın ardından ilçede esnaf ziyareti yaptı. Sonrasında AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü'nün proje tanıtım toplantısına katıldı. Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bu milletin değerlerine sahip çıkamayanlar şehircilik mirasına hiç sahip çıkamazlar. Bu bilinçle 31 Mart'ta 'Memleket işi inşallah gönül işi' diyerek yürüyoruz. İl ve ilçelerimizde gönül belediyeciliği kazandıkça inşallah ülkemizin yarınları daha da aydınlanacak. Bakanlıklarımızdan belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları hepsinin hizmeti inşallah biraz önce söyledim, biz de yakından takip edeceğiz. Zaten ben sizinle bunu özellikle paylaşmak için burada oluşumuzun sebeplerinden birisi bir kez daha ifade ediyorum Cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Her bir başkanımızın, başkan adayımızın bütün Türkiye'de verdiği taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini sizlere bizzat biz takip ediyor olacağız. Hem destek vereceğiz, hem takip ediyor olacağız" dedi.

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