HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sky News'e konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz. Bu gerçekçi değil" - "Müttefiklerimizin terör örgütleriyle de müttefik olduğunu düşünmek istemeyiz" - "Bu (yaptırım) tehditlerden hiçbiri, sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil" - "Kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız"

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin teröristlerle pazarlık etmesinin beklenmesinin gerçekçi olmadığını belirterek, "Kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız." dedi.

Oktay, İngiliz Sky News kanalına verdiği mülakatta, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı.

YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye için oluşturduğu tehdide dikkati çeken Oktay, "Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz. Bu gerçekçi değil. Terörle mücadele eden bir devlet var ve siz bizden teröristlerle masaya oturup konuşmamızı mı bekliyorsunuz? " ifadesini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin, YPG/PKK ile iş birliği yapmasının "acınacak bir şey" olduğunu kaydeden Oktay, "Umarız bir yanlış anlaşılma ya da onların kim olduğunu bilmeme durumu vardır. Aksi halde müttefiklerimizin terör örgütleriyle de müttefik olduğunu düşünmek istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa ve NATO müttefiklerinin bu konudaki politikalarını değiştirmelerini umduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede izin istemediğini vurgulayan Oktay, şartların Türkiye'yi bu noktaya zorladığının altını çizdi.

Türkiye'nin harekat öncesi ABD veya Avrupa'dan yaptırım gelebileceğini göz önüne aldığını dile getiren Oktay, "Ancak bu tehditlerden hiçbiri, sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil. Dolaysıyla kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin halihazırda dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve rejimin İdlib'e olası operasyonu durumunda üç milyonun daha gelebileceğini kaydeden Oktay, "Bize karşı çıkan herkes önce Türkiye'yi anlamalıdır. Bu durum sürdürülemez." dedi.

Türkiye'nin sivil konvoyu hedef aldığı iddialarının yalan olduğuna dikkati çeken Oktay, "Operasyonun tamamlanması ve bir tampon bölge oluşturulması birkaç gün alabilir ancak siviller konusunda son derece dikkatli davranıyoruz." ifadesini kullandı.

Operasyon ile insani bir krize yol açıldığı yönündeki suçlamaları reddeden Oktay, "Zaten bir insani kriz var ve sekiz yıldan uzun bir süredir devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Çanakkale’de 83 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de 83 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de yatık duran binalar için tahliye tebligatı (2)İzmir'de yatık duran binalar için tahliye tebligatı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış pınarı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay PKK Suriye terör

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

Elazığ'da korkutan yangın

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin görüntülerini paylaştı!

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

Son dakika: Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

36 ilde PKK ve DEAŞ operasyonu!

36 ilde PKK ve DEAŞ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.