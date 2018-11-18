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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'a gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh'in daveti üzerine Sudan'a resmi ziyarette bulunacak - Oktay'ın ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğinin tüm yönleri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hassan Saleh'in davetine icabetle Sudan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Saleh'in daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret 19-21 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasında mükemmel düzeyde seyreden ikili ilişkiler ve iş birliğinin tüm yönleri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları başkanlığında Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonunun 15'inci oturumunun düzenleneceği ziyarette, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan'a, geçen yıl aralık ayında gerçekleştirdiği ziyarette tesis edilen ve yakın dönemde ilk toplantısı yapılacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Oktay'a ziyaretinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve çok sayıda kurumdan üst düzey yetkili eşlik edecek.

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