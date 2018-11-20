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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Sudan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 14:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Sudan'ın kendi ayakları üzerinde kalabileceği, bölgesinde söz sahibi olabileceği sosyal bir kalkınmanın temelini oluşturacak, çerçevesini çizdiğimiz, genel bir anlaşma imzaladığımız konularda hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz" - "Sudan'daki petrol sahalarının işletilmesi, tarım ve hayvancılıkla ilgili yer tahsisinin yapılması ve ticaretin geliştirilmesi için gerekli mekanizmaları hızlıca kurmak zorundayız" - Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bekri Hassan Saleh: - "Sudan tarım, hayvancılık ve petrol konusunda kaynak olarak çok zengin bir ülke. Türkiye’nin bu mevzulardaki bilgisini, tecrübesini biliyoruz. Kazan kazan politikası ile bu işin altında kalkmak istiyoruz"

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sudan'ın kendi ayakları üzerinde kalabileceği, bölgesinde söz sahibi olabileceği sosyal bir kalkınmanın temelini oluşturacak, çerçevesini çizdiğimiz, genel bir anlaşma imzaladığımız konularda hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Oktay, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Sudan'da, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bekri Hassan Saleh ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, heyetler arası görüşmede yaptığı konuşmada, Sudan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, şahsına ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Sudan halkına ileten Oktay, iki ülkenin tarihsel bağlarından kaynaklanan önemli ilişkilerinin olduğuna değindi.

Erdoğan'ın geçen yıl ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Sudan'ın sorunlarının çözülmesi konusunda net bir talimat aldıklarını ifade eden Oktay, "Sudanlılar bir şekilde sıkıntı çekiyorsa bu bizim sıkıntı çekmemizdir. Bir gün dahi gecikmeden Sudan'ın bütün sorunların çözümüne ilişkin ekonomik bir kalkınma modeli geliştirilmesi ve uygulanması için talimat aldık." diye konuştu.

Oktay, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından aynı talimatın Sudanlı yetkililere verildiğini de çok iyi bildiğini söyledi.

Her iki devlet başkanı nezdinde ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin artırılması ve Sudan'ın kalkındırılması konusunda net bir kararlılık olduğuna dikkati çeken Oktay, "Biz bu kararlılığın altını da teknik anlamda doldurmalıyız. Sudan'ın kendi ayakları üzerinde kalabileceği, bölgesinde söz sahibi olabileceği sosyal bir kalkınmanın temelini oluşturacak, çerçevesini çizdiğimiz, genel bir anlaşma imzaladığımız konularda hızlı bir şekilde uygulamaya geçeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol, tarım ve hayvancılık konusunda Sudan'da önemli bir potansiyel olduğunu anlatan Oktay, bu potansiyeli açığa çıkarmak için Türkiye'nin önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Sevakin Adası'nda TİKA'nın restorasyon çalışmalarına fiilen başladığını anlatan Oktay, sürecin tamamlanmasıyla bölgeyi cazibe merkezine dönüştürecek bütüncül bir projeyi hazırlayacaklarını aktardı.

- "İş birliği çok iyi"

Askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin çok iyi olduğunu, Türkiye'nin sağlık ve eğitim alanındaki tecrübelerini Sudan'a aktardığını vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"Sudan'daki petrol sahalarının işletilmesi, tarım ve hayvancılıkla ilgili yer tahsisinin yapılması ve ticaretin geliştirilmesi için gerekli mekanizmaları hızlıca kurmak zorundayız. Bugün bu işi tamamlamalıyız. Bunun için buradayız. Bu süreç uzarsa bunun maliyeti vatandaşlarımıza olur. 10 milyar dolarlık ticaret hedefimizi gerçekleştirmemiz için yıl bitmeden harekete geçme zorunluluğumuz var. Hala 1 milyar doların çok altındayız."

- "10 milyar dolarlık hedef"

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Bekri Hassan Saleh ise Oktay'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

İki ülke ilişkilerinin çok eskiye dayandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaretle ilişkilerin farkı bir boyuta taşındığını anlatan Saleh, şunları kaydetti:

"Kardeş ülke Türkiye'nin yanımızda duruşunu, bizi uluslararası kamuoyunda desteklemesini değerli buluyoruz. İç meselelerimizde Türkiye’nin desteğini zikretmeden geçemeyeceğim. Yatırım ve hastane projeleriyle bizi destekliyorlar. Sudan tarım, hayvancılık ve petrol konusunda kaynak olarak çok zengin bir ülke. Türkiye'nin bu mevzulardaki bilgisini, tecrübesini biliyoruz. Kazan kazan politikası ile bu işin altında kalkmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 yıl için 10 milyar dolarlık hedef belirledi. Bu anlamda bizim üzerimize düşen projeleri belirlenen sürede gerçekleştirmek ve hedefe ulaşmaktır. Umuyorum ki bu ziyaretinizden olumlu sonuçlar elde ederek döneceksiniz."

Oktay'a görüşmelerde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu da eşlik etti.

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