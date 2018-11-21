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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sudan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ hizmet binasının açılışını yaptı - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Sudan'da tarım faaliyetlerine ilişkin şu anda 12 bin 500 hektar alanda pilot çalışmayı hayata geçireceğiz. Buradan alacağımız derslerle çok daha büyük bir projeyi uygulayacağız" - "Amacımız Sudan'ın kalkınması, kardeş Sudan halkının yaşam kalitesinin artırılması aynı zamanda her iki ülke halklarının kardeşliğinin artırılması"

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sudan'da tarım faaliyetlerine ilişkin şu anda 12 bin 500 hektar alanda pilot çalışmayı hayata geçireceğiz. Buradan alacağımız derslerle çok daha büyük bir projeyi uygulayacağız." dedi.

Oktay, Sudan'ın başkenti Hartum'daki temasları kapsamında Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'nin hizmet binasını açtı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, açılışta yaptığı konuşmada, binanın iki ülke arasında tarım alanındaki iş birliğinin önemli bir sembolü olduğunu belirtti.

Her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının koyduğu önemli hedeflerin altyapısını oluşturmak için bir arada olduklarını ifade eden Oktay, "Tarım başta olmak üzere ekonomi, petrol, maden, sağlık, eğitim gibi alanlarda önemli projelerimiz var. Hem Sudan hem de Türkiye ciddi projeler üzerinde çalışıyoruz. Amacımız Sudan'ın kalkınması, kardeş Sudan halkının yaşam kalitesinin artırılması aynı zamanda her iki ülke halklarının kardeşliğinin artırılması. Siyasi irade net olduğu zaman teknik ekip koyulan hedeflerin altını hızlı bir şekilde doldurur. Bu, bütün dünyada böyledir. Çok net duran iki siyasi irade mevcut. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için kararlıyız." diye konuştu.

Oktay, açılışı yapılan binada, tahsis edilen 780 bin hektarlık tarım alanında yapılacak çalışmaların yürütüleceğini dile getirerek, "Bu binayı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Sudan'daki bir şubesi olarak görebilirsiniz. Sudan'da tarım faaliyetlerine ilişkin şu anda 12 bin 500 hektar alanda pilot çalışmayı hayata geçireceğiz. Buradan alacağımız derslerle çok daha büyük bir projeyi uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Açılışta, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve TİKA Başkanı Serdar Çam da yer aldı.

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