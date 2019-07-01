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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan Libya’ya uyarı: Sonuçları ağır olur

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 05:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'tan Libya’ya uyarı: Sonuçları ağır olur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da alıkonulan 6 Türk vatandaşı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Libya’da Hafter’e bağlı illegal milis güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığımız, Libya Büyükelçiliğimiz ve ilgili tüm birimlerimizle birlikte gerekli çalışmalar hassasiyetle yürütülmektedir. Libya’da bulunan vatandaşlarımızla irtibat kurulmuş, sağlık durumlarının iyi olduğu teyit edilmiştir. Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye’ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar ‘meşru hedef’ haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır.”

NE OLMUŞTU?

Haftaiçi Libya’daki General Hafter’in komutasındaki ordunun sözcüsü canlı yayında bir Türk uçağını düşürdüklerini açıklamıştı. Sözcü Türkiye’ye ait hava ve deniz araçlarının artık hedef haline geldiğini belirtmişti. Açıklamanın ardından Türkiye’ye ait bir İHA’nın vurulduğu öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Libya’daki yaşananlarla ilgili olarak, “Böyle bir talimat varsa, gereğini yaparız. Zaten bu konuyla ilgili tedbirlerimiz alınmıştır” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay Libya

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