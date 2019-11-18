HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TechAnkara Proje Pazarı programında konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kalkınma Ajanslarımızın yakında başlatacağı ‘Bölgesel Girişim Sermayesi’ programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz” dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Congresium’da düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı’nın açılış toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Kalkınma Ajanslarımızın yakında başlatacağı ‘Bölgesel Girişim Sermayesi’ programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ATO Congresium’da düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı’nın açılış toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, TechAnkara Proje Pazarı’nın, sadece Ankara’da değil ulusal çapta girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
AR-GE destek programlarıyla 17 yılda 21 binden fazla projeye 12 milyar lira destek sağlandığını ifade eden Oktay, “Teknopark sayısı 5’den 84’e yükselmiş 1187 araştırma merkezi ve 348 tasarım merkezi açılmıştır. Bugün 5 bin 390 firma, 55 bini aşkın personeliyle teknoparklarımızda üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerini vermektedir. Kalkınma ajansları eliyle yerelde yenilikçi projelere 7,4 milyar lira destek sağlanmış, yararlanıcıların eş finansmanı dahil 12,7 milyar lira tutarında kaynak harekete geçirilmiştir. İzlediğimiz yatırımcı dostu, yenilikçi ve özgün politikalarla yeni teknolojilerin artık pazarı değil üreticisi konumundayız. Başarılarımız, atlatılan nice badireye, yaptırım tehditlerine ve terör saldırılarına rağmen refaha dönüşmeye devam etmektedir” açıklamasında bulundu.
Makroekonomik verilere bakıldığında, faizlerin ve enflasyonun düşüş eğiliminde seyrettiğini, döviz kurunda da istikrarın sağlandığını söyleyen Oktay, “Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve OECD gibi kuruluşlar ülkemize yönelik büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmiş durumdadır. Reel sektöre sağlanan krediler sanayicinin yüzünü güldürürken, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ekim ayında yüzde 76.4 düzeyine yükselmiştir. Sanayimizin daha fazla üretim yapmaya, daha fazla istihdam oluşturmaya istekli olduğu bu dönemde teknoloji kullanımı belirleyici olmayı sürdürüyor. Uzun vadeli büyüme hedeflerimize ulaşmak için, teknoloji yetkinliklerimizi piyasaya etkin şekilde kazandırmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda 11. Kalkınma Planımız ile daha fazla yerli tasarım, üretim, yatırım ve istihdam için iddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler belirledik. 2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını hedefliyoruz. Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirdeki imalat sanayi payını, 2023 yılında yüzde 21’e çıkarmayı planlıyoruz. AR-GE harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan küresel ‘unicorn’ şirketler arasında en kısa zamanda Türk firmalarını görmeyi arzu ediyoruz. Milli Teknoloji Hamlemizin parçası olan bu hedefler ile teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve ülkemizin rekabet gücünü artıracağız. Girişimcilerimizle, bilim dünyamız ve sivil toplum kuruluşlarımızla hükümetimizin birlikte ilmek ilmek dokuduğu bu süreçte ‘TechAnkara Proje Pazarı’ gibi etkinlikler geleceğe dair umutlarımızı daha da artırmaktadır” dedi.
Girişimcilik alanında uygulanacak politikalarla, fikirden son üretim aşamasına kadar tüm süreci güçlendireceklerini vurgulayan Oktay, “Kalkınma Ajanslarımızın yakında başlatacağı ‘Bölgesel girişim sermayesi’ programı ile finansman ihtiyacı olan firmaları yerelden de destekleyeceğiz. ‘İcat çıkaran’ inovatif projeler piyasada hak ettiği değere kavuştukça kazanan milletimiz, kazanan Türkiye olacaktır” ifadelerini kullandı.

PARTNER Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz!
Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı 
Kılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımıKılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Yıldız Kenter' için başsağlığı mesajı 

Erdoğan'dan Kenter için başsağlığı mesajı 

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Yıldız Kenter' paylaşımı

Fuat Oktay, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Fuat Oktay, KKTC bayrağının yakılmasını kınadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması: Hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan 'EYT' açıklaması

Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.