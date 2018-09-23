Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TEKNOFEST'te

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İmalat sektöründe güçlendik, güçleniyoruz, ciddi yol aldık ama alacağımız çok daha büyük yollar var. Onun için de bunu hep birlikte yapıyor olmak zorundayız, onun için de gençlerimizin ve çocuklarımızın artık teknolojiye gönül verir ve gecesini ve gündüzünü 'Türkiye'ye ben nasıl katkı veririm' diye hemhal olmalarını istiyoruz." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde Oktay, festival alanını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Solotürk, Türk Yıldızları ve akrobasi pilotu Ali İstem Öztürk'ün gösterilerini izledi. Oktay, Baykar standında sanal gerçeklik deneyimi yaşadı, SİHA kontrol merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Türk Hava Yolları uçağında incelemelerde bulunan Oktay ve beraberindekiler, drone yarışlarını izledi.