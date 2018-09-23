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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay TEKNOFEST'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 18:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "İmalat sektöründe güçlendik, güçleniyoruz, ciddi yol aldık ama alacağımız çok daha büyük yollar var. Onun için de bunu hep birlikte yapıyor olmak zorundayız, onun için de gençlerimizin ve çocuklarımızın artık teknolojiye gönül verir ve gecesini ve gündüzünü 'Türkiye'ye ben nasıl katkı veririm' diye hemhal olmalarını istiyoruz" - "İnşallah sizden beklentimiz ve arzumuz da şu, gençler ve çocukların Türk havacılığına, Türk teknolojisine, Türkiye'nin katma değerli ürünler üretmesine gönül veriyor olması lazım. İlk günden itibaren bu kalabalığı gördüğümüzde, biz bunun olduğunu şimdiden görür gibiyiz"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İmalat sektöründe güçlendik, güçleniyoruz, ciddi yol aldık ama alacağımız çok daha büyük yollar var. Onun için de bunu hep birlikte yapıyor olmak zorundayız, onun için de gençlerimizin ve çocuklarımızın artık teknolojiye gönül verir ve gecesini ve gündüzünü 'Türkiye'ye ben nasıl katkı veririm' diye hemhal olmalarını istiyoruz." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin son gününde Oktay, festival alanını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile Solotürk, Türk Yıldızları ve akrobasi pilotu Ali İstem Öztürk'ün gösterilerini izledi. Oktay, Baykar standında sanal gerçeklik deneyimi yaşadı, SİHA kontrol merkezinde yetkililerden bilgi aldı. Türk Hava Yolları uçağında incelemelerde bulunan Oktay ve beraberindekiler, drone yarışlarını izledi.

Festival kapsamında düzenlenen yarışlarda dereceye katılanların ödüllendirildiği törene katılan Oktay, festivale 500 binden fazla ziyaretçinin katıldığını belirterek, teknolojinin gelişmesine gönül veren herkese teşekkür etti.

Oktay, savunma sanayi, askeri teknoloji, sivil sanayi ve teknoloji, havacılıkla ilgili bilişim teknolojileri, İHA'lar, SİHA'lar, özgün helikopterler, Atak helikopterler Türkiye'nin yepyeni bir iddiayla ortaya çıktığını dile getirerek, "Bu yeni değil, arkasında çok uzun bir geçmişi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 yıldır geceli, gündüzlü verdiği bir emek, kararlılık ve inanç var. İnşallah sizden beklentimiz ve arzumuz da şu, gençler ve çocukların Türk havacılığına, Türk teknolojisine, Türkiye'nin katma değerli ürünler üretmesine gönül veriyor olması lazım. İlk günden itibaren bu kalabalığı gördüğümüzde, biz bunun olduğunu şimdiden görür gibiyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok güçlü mühendislerinin, tasarımcılarının olduğunu vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"İmalat sektöründe güçlendik, güçleniyoruz, ciddi yol aldık ama alacağımız çok daha büyük yollar var. Onun için de bunu hep birlikte yapıyor olmak zorundayız, onun için de gençlerimizin ve çocuklarımızın artık teknolojiye gönül verir ve gecesini ve gündüzünü 'Türkiye'ye ben nasıl katkı veririm' diye hemhal olmalarını istiyoruz. Bunun da burada gerçekleştiğini görüyoruz. Teknoloji festivalimizle birlikte aslında yarışmalarımız da vardı. Hemen hemen belki de dünyanın en ileri drone teknolojilerinin kendi içerisinde bir eğlenceye dönüştüğü yarışmaların olduğu ve birçok sektörde yarışmaların olduğu artık onlara da ödüllerini verme aşamasındayız."

Oktay daha sonra, Vali Şahin, Belediye Başkanı Uysal, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar ile yarışmalarda derece alan takımlara ödüllerini verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TEKNOFEST

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