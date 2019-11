Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda çetin bir mücadele veriyoruz"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez Binası açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’da katıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez Binası Açılışı gerçekleştirildi. Ankara Altındağ ilçesi Ali Ersoy Mahallesi 83. Sokakta gerçekleştirilen açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay programda yaptığı konuşmada, “Vakarlı duruşunuz hepimiz için umut ve cesaret kaynağısınız. Sizler, vatan söz konusu olduğunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmadınız. Bizler de aynı duyarlılıkla her zaman sizlerin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin imkanları arttıkça, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetler de artmış ve çeşitlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizlere özel olarak hizmet etmek için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünü oluşturduk. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için geliştirdiğimiz istihdam politikalarıyla kamu kurumlarımızda toplam 42 bin 537 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız istihdam ettik. Geçtiğimiz eylül ayında 425 şehit yakınımız, gazi ve gazi yakınımızın daha kamuya alımını gerçekleştirdik”diye konuştu.

İstihdam hakkı ikiye çıkarıldı

İstihdam hakkı kapsamını genişleterek atamaları sürekli hale getirdiklerin belirten Oktay, “Eskiden sadece memur ve hizmetli kadrolarına atama yapılmaktayken, şehit ve gazi yakınlarımız artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabilmektedir. Şehit yakınlarımızın “1” olan istihdam hakkını “2” ye çıkardık.45 yaşını geçen hak sahipleri için de istihdam hakkı tanıdık. Bunların yanı sıra terör olaylarında hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımızın yakınları ve terör mağdurları sosyal güvence altına alındı. Gazilerimize sağlanan bakım destekleri hâlihazırda köy korucuları ve sivil vatandaşlarımıza da uygulanmaktadır. Ayrıca yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını şehit yakını ve gazilerimize yönelik faaliyetlerinde en güçlü şekilde destekliyoruz. Sizlerin göstermiş olduğu sabır ve dirayet karşısında ne yapsak azdır” ifadelerini kullandı.

Destanlar yazdık

“Cenabı-hak şehitlik ve gazilik mertebesini bizlere de nasip etsin” sözlerini kullanan Oktay, “Şehitlerimizin emanetini çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Vatanımızın her karış toprağını ve sınırlarımızı teröristlerden temizlemeyi sürdürüyoruz. Askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimizle terör örgütlerine karşı içeride ve dışarıda çetin bir mücadele veriyoruz. Sadece son birkaç yılda Suriye’de, Irak’ta, Doğu Akdeniz’de ve mazlumların olduğu daha birçok yerde başarı hikâyeleri yazdık, destanlar yazdık.15 Temmuz’da yazdık, Kıbrıs Barış Harekatı’nda yazdık kimler ne derse desin. Kurtuluş Savaşı’nda yazdık, Çanakkale’de yazdık, Malazgirt’te yazdık. Yazmaya da devam edecektir bu millet. Barış Pınarı Harekâtıyla oyunların net şekilde bozulduğu bu süreci biz tırnaklarımızla kazıyarak elde ettik. Her badirede 7’den 70’e bir ve beraber olduk; seferber olduk” şeklinde konuştu.