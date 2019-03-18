Terör saldırısının gerçekleştirildiği Christchurch’ü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Teröristin hiçbir şekilde dini, dili, ırkı, benim teröristim, senin teröristin diye bir şey yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları üzerine Yeni Zelanda’ya geldi. Temaslarına başlayan ikili Yeni Zelanda’da Türkler ve MÜSİAD üyeleri ile buluştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da terör saldırısının yapıldığı El Nur Camisi’ni ziyaret etti ardından Christchurch Hastanesine ziyaret etti. Hastanede, aralarında üç Türk vatandaşının da bulunduğu yaralıları ziyaret eden Oktay, yaralıların durumunun iyi olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hastane ziyaretinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Oktay, "Biz buradaki terör olayını öğrenir öğrenmez Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine Sayın Bakanımız ve heyetimizle birlikte buraya geldik. Dün akşam önce Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ile görüştük. El Nur Camisi’nin imamı yani saldırı olduğu anında hutbede olan imamla da görüştük. Detaylı bilgiler aldık kendilerinden. Onlar da ilk konuşma fırsatı da buldukları için, kendi içimizde de bir duygu seli yaşadık. Kolay değil, 50 şehidimiz var ve yaralılarımız var. Bugünde sabah buradaki Türk vatandaşlarımızla birlikte olduk, dertlerini dinledik. Sonrasında yaralılarımızı hastanede ziyaret ettik. Hem 3 Türk vatandaşımız var. Hepsinin durumu da günbegün iyiye gidiyor. Zekeriya’nın durumu biliyorsunuz biraz kritikti. Durumunun daha iyi olduğunu, daha stabil olduğunu gördük. Babası ve kardeşi de bizimle gelmişti. Onlar da yanındalar. Mustafa ve Temel’in de aileleri yanında. Diğer yaralıları da ziyaret ettik” dedi.

Yeni Zelanda’da yaşanan olayın bir terör saldırısı olduğunu belirten Oktay, "Şunu gördük. Burada bir terör eylemi var. Biz bunu Türkiye’de de söyledik. Bir kez daha söylüyoruz. Terörün dini, dili, ırkı, coğrafyası yoktur. Yani bu terörist, şimdi bunu dili terörist demeye varmayanlar için bunu özellikle söylüyorum. Bu silah, adı Müslüman olan birisinin elinde olsa idi bugün dünyada kopan fırtınayı siz düşünesiniz. Dolayısıyla bizim için terörist teröristtir. Teröristin hiçbir şekilde dini, dili, ırkı, benim teröristim, senin teröristin diye bir şey yoktur. Biz buradan bu vesileyle tekrar bu sesi bir kez daha bütün dünyaya hem de olayın olduğu yerden bütün dünyaya bu sesi bir kez daha iletmek istiyoruz. Terör her yeri ve herkesi vurabilecek bir bela. Dolayısıyla bu belaya da ortak bir şekilde cevap vermek, ortak bir dil kullanmak son derece önemli. Zaten yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde, Sayın Bakanımız da hazırlıklarını yapıyorlar. Cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatının Türkiye’de bir toplantısı olacak. Orada ve diğer platformlarda yapılması gerekenlerle ilgili Türkiye üzerine düşeni yapıyor olacak" ifadelerini kullandı.

Türk vatandaşları ve diğer Müslümanlarla dayanışma için Yeni Zelanda’ya geldiklerini belirten Oktay, Yeni Zelanda halkı ve Yeni Zelanda hükümetine de yardımcı olabilmek için burada bulunduklarını belirterek, "Yeni Zelanda halkı Müslümanlarla birlikte. Burada da aynı şekilde birlik ve beraberlik içerisinde. Bunu Sayın Başbakan’ın ziyaretleri ve mesajlarında da yakinen görmüş olduk" şeklinde konuştu.