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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 18:58 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyon kullanıcıyı geçtiğini belirterek, "Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

AĞRI, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet sisteminin 41 milyon kullanıcıyı geçtiğini belirterek, "Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir" dedi.
Ağrı'ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Burada konuşma yapan Oktay, Dünya Ekonomik Forumu'nun hesaplarına göre gelecek 10 yılda dijitalleşmenin, dijital dönüşümün ekonomiye etkisinin yaklaşık 100 trilyon dolar tutarında olacağını aktararak, Türkiye'nin dönüşüm alanında rekabetçi konuma gelmesi için tam seferberlik halinde yerli ve milli teknolojileri geliştirmeye gayret ettiklerini vurguladı.
'E-DEVLET SİSTEMİ 41 MİLYON ÜZERİNDE KULLANICIYA ULAŞTI'
Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi noktaya getirdiklerini söyleyen Fuat Oktay, "Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0'ı yüzde 90'ın üzerinde tamamladık. Yılsonunda ilk versiyonu tamamlayacağız. Önceden ilan ettiğimiz bir olaydı. Biz söz verirsek yaparız. Bugün de yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri. Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.
OKTAY: DAHA GÜZEL GÜNLERE GENÇLERİMİZLE YÜRÜYECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra AK Parti Ağrı İl Başkanlığı’nca düzenlenen 'Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı. Fuat Oktay, her zaman genç nüfus oranıyla övünen bir ülke olduklarını, her alanda güçlü ve etkili olmanın yolunun donanımlı gençlerden geçtiğini belirtti. Genç nesilden umutlu olduklarını ifade eden Oktay, şunları söyledi:
"Siz gençlerimiz enerjisiyle, desteğiyle yanımızda olduğunuz sürece Allah'ın izniyle bizi kimse durduramaz. PKK gibi bölücü terör örgütleri durduramaz, FETÖ durduramaz, dış kaynaklı şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez. Daha güzel günlerde, siz gençlerimizle yürüyeceğiz. Gençlerimizin siber güvenlik alanında, uzmanlık konularında kendilerini yetiştirmesini, bu alanlarda uzman olmalarını istiyoruz ve bekliyoruz. Bilgi güvenliği uzmanı ve veri güvenliği uzmanlarına yeni zamanda ihtiyacımız olacak. Bilişim teknolojileri hukukçusu, bunlar artık Türkiye'nin uluslararası alanda öncü olacağı alanlar. Bu alanlarda kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Hedefi büyütmek zorundayız, yani artık biz sadece iş arayan değil, iş üreten konuma gelmeliyiz. Terörden gençlerimizin ve çocuklarımızın uzak durmasını sağlamamız gerekiyor. Yatırımın buraya gelmesi için 'Ağrı güvenlidir, buraya yatırımcı gelmesi lazım' mesajını yerelden vermemiz gerekiyor. Anne babalardan istirhamım, iş seçmekle ilgili bu kadar hassas olmayalım."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecekCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecekCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek

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