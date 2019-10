Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 190 ülke arasında 33’üncü sıraya yükseldi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 190 ülke arasında 43’üncü sıradan 33’üncü sıraya yükseldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu’nun (Doing Business) açıklandığını ve Türkiyenin 190 ülke arasında 43’üncü sıradan 33’üncü sıraya yükseldiğini aktardı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında sahada ve masada arka arkaya elde edilen başarıların ardından ekonomi alanında da Türkiye adına önemli bir kazanım sağlandığını aktaran Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uyguladığımız kapsamlı ve hedef odaklı ekonomi politikaları meyvelerini vermektedir. Manipülasyon girişimleri ve ekonomik saldırılara rağmen Türkiye ekonomisi, sahip olduğu potansiyel ve donanımla uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha eklemiştir" ifadelerini kullandı.

Oktay, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası tarafından hazırlanan 190 ülkenin yatırım ortamını inceleyen Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu (Doing Business) açıklandı. Beklentilerimiz doğrultusunda Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 190 ülke arasında 43’üncü sıradan 33’üncü sıraya yükseldi. Toplamda ise 60’ncı sırada olduğumuz iki yıl önceye göre 27 sıralık bir iyileşme göstermiş durumdayız. Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde Türkiye’nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir. Türkiye bu ilerleme ile Doing Business sıralamasında G-20 ülkeleri arasında 11. sırada yerini almıştır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, 33’üncü sıra da bizim için asla ve asla yeterli değildir. Israrla endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20’ye girmeyi hedefliyoruz. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye’ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ’lerin daha da kolay iş yapmalarını sağlamak için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ara vermeden sürdüreceğiz."

Yaptıkları çalışmalarla sonucun elde edilmesine katkı sağlayan bakanlıklara ve kurumlara teşekkür eden Oktay, "Yaptıkları çalışmalarla bu sonucun elde edilmesine katkı sağlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kuruluna teşekkür ediyorum. Bu vesileyle iş yapma kolaylığı endeksi çalışmalarının kurumsallaşmasında önemli katkıları olan eski Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’a da teşekkür ederim. Bu sonucun ülkemize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyor, diplomaside, güvenlikte ve tüm alanlarda daha nice başarılara birlik ve beraberlik içinde ulaşmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.