Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Türkiye, Kıbrıs Türkünün Ada’daki haklarını sonuna kadar korumaya kararlıdır”

KKTC’de 1. Ekonomi Konferansı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, Kıbrıs Türkünün Ada’daki siyasi, ekonomik ve ahdi tüm haklarını sonuna kadar korumaya kararlıdır ve muktedirdir’’ dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne günü birlik çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lefkoşa Golden Tulip otelinde düzenlenen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomi Konferansı’nda yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Oktay , KKTC’de olmaktan ve iki ülke arasındaki iş birliğinin pekiştirilmesi yönünde bir ilk olan tarihi konferansa iştirak etmekten bahtiyarlık duyduğunu belirtti.

Konferansın Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşliğin yanında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına iş insanlarına verilen önemin bir örneği olduğunu ifade eden Oktay, Türkiye’den gelen yaklaşık 100 firmayla Kuzey Kıbrıslı firmaların turizm, yükseköğretim, tarım ve bilişim gibi sektörlerde karşılıklı iş birliklerini değerlendirecekleri oturumların verimli geçmesini diledi.

Oktay, Kıbrıs Türkünün ümit ve beklentilerini benimseyerek her daim Kuzey Kıbrıs’ın yanında olduğunu aktararak Türk milleti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını katılımcılara iletti.

Kıbrıs meselesinin Rumların Kıbrıs Türklerini ortaklık devletinden dışlayarak adayı gasp etmeye çalıştıkları ilk girişimlerinden bu yana, uluslararası toplumun gündeminde olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu:

"KKTC, çetin mücadelelerle kurulduğu günden beri büyük mesafe kat etmiş, demokratik, çoğulcu, insan haklarına saygılı ve müreffeh toplum sistemini her geçen gün pekiştirmiştir. Kıbrıs Türk Halkı, her türlü baskı ve zorlamaya kahramanca göğüs gererek mücadelesini sürdürmüş, haklarına sonuna kadar sahip çıkarak eşitliğinden ve egemenliğinden vazgeçmemiştir. Kıbrıs meselesine kalıcı bir çözüm bulunması için garantör Türkiye, daima yapıcı bir yaklaşımla kapıları açan taraf olmuştur. Ancak ne yazık ki, çözüm konusunda gelinen aşamada taraflar arasında ortak bir vizyon oluşmamıştır"

Oktay, bugün, Kıbrıs Türk halkının hala birçok alanda ambargo ve kısıtlamalara maruz kalmasının akıl ve vicdan sınırlarını zorladığını söyledi. Kapsamlı bir çözüm için KKTC ile omuz omuza çalışmaya devam ettiklerinin, yarım asrı aşan süredir sürdürülen sonuçsuz müzakerelere rağmen adada diplomasiye dayalı adil bir çözüm bulunması için ümidin var olduğunun altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hedefimiz, Kıbrıs Türkünün siyasi eşitliğinin mutlak şekilde sağlanması ve adadaki meşru haklarının, güvenliğinin ve refahının garanti altına alınmasıdır. Dayanağımız, Kuzey Kıbrıs ile aramızdaki inanç ve gönül birlikteliğimiz, milli değerlerimize bağlılığımız ve milli davamızdır. Gönül birlikteliğimizden alınan güçle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik açıdan kabuk değiştirmesi ve güçlü bir kalkınma ivmesi yakalaması, Kuzey Kıbrıs’ı yalnızlığa itmek isteyenlere anlamlı bir cevap teşkil edecektir. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs’la Türkiye arasındaki her türlü iş birliğinden mutluluk duyuyor, iki ülkenin iş insanlarının çabasıyla hayata geçirilen Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu gibi girişimleri önemsiyoruz. Kıbrıs’ta çözümün de, barışın da, istikrarın ve huzurun da temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik ve sosyal bakımdan güçlenmesi, Kıbrıs Türk halkının refah seviyesinin artması yatmaktadır. Kuzey Kıbrıs’ın kalkınarak, kendine yetebilen, küresel koşullara uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda bugüne kadar pek çok ortak çalışma yapılmış, eylem planları uygulanmış; Kıbrıs Türkü’nün yaşam standardını iyileştirecek önemli projelere imza atılmıştır"

Oktay, günümüzde büyük turizm yatırımları ve giderek artan sayıda turistin Kuzey Kıbrıs’ı tercih ettiğini, yükseköğretim kurumlarının da birçok ülkeden öğrenciye kaliteli eğitim sunduğunu dile getirdi.

KKTC’de kişi başına düşen milli gelirin 12 bin 500 dolara ulaşmasının önemli bir başarı olduğunu anlatan Oktay, KKTC’nin, bu seviyeyi çok daha ilerilere taşıyacak potansiyele sahip olduğunu aktardı.

Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik açıdan kabuk değiştirmesini sağlayacak büyük çaplı altyapı projelerinin hayata geçirilmesi ve ekonomik kalkınma programlarının etkin şekilde uygulanmasının elzem olduğuna dikkati çeken Oktay, "Kuzey Kıbrıs’ta özellikle bürokratik işleyişe etkinlik kazandırmak amacıyla gerçekleştirilecek iyileştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun yıllardır gündemde bulunan yapısal reformların vakit kaybetmeksizin tamamlanması önem arz etmektedir. Bunun için asgari müştereklerde birleşilmesi, siyasi cesaret ve kararlılık gösterilmesi gerekmektedir. Esas yük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin omuzlarında olmakla birlikte, yapısal reform sürecinde maddi ve teknik yardımlarımızla her zaman Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanında olacağımızı buradan vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye’nin sağlam temeller üzerinde yükselen ekonomisiyle yatırımcılara ve iş çevrelerine çeşitli fırsatlar sunduğunu, özellikle genç ve eğitim düzeyi yüksek nüfusu, iş yapma kültürü, güçlü altyapısı ve jeopolitik konumuyla uluslararası yatırımcılar için avantaj oluşturduğunu vurguladı.

Türk ekonomisinin 2002’den bu yana 200 milyar doların üzerinde doğrudan yatırımı bu avantajları sayesinde çektiğini bildiren Oktay, şunları söyledi:

"Sizlerin yapacağı katma değerli üretim ve iş birlikleri ile yepyeni başarı hikayelerini birlikte yazacağımıza yürekten inanıyorum. Özellikle yapısal reformlar ile ekonomi ve ticaret alanındaki tecrübelerimizi, her iki ülkenin faydasına olacak şekilde Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. 82 milyonluk pazarımızla ve dünyanın 16. büyük ekonomisi olarak, Kıbrıslı Türk iş insanlarına ve yatırımcılara da kapımız sonuna kadar açıktır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, KKTC’nin 2 milyar liralık toplam ticaret hacmini ve Türkiye ile olan 1,1 milyar liralık ticaret hacmini kesinlikle yeterli göremeyiz. Türkiye ile imzalanan ekonomik ve mali iş birliği anlaşmalarının tam anlamıyla uygulanmasını hep birlikte sağlamalıyız. İkili ticaret hacmimizin artması için ticaretin Türk Lirası üzerinden yapılması çalışmalarını destekliyor, bürokrasiyi azaltacak e-devlet projesini önemsiyoruz. Ayrıca Kuzey Kıbrıs’taki turizm ve eğitim faaliyetlerinin KKTC’nin yerel kalkınmasına doğrudan katkı verebilmesi için kamu-özel sektör işbirliklerinin stratejik önceliklere göre desteklenmesini faydalı buluyoruz"

Kamu-özel iş birliğini güçlendirecek yeni sinerji modelleri geliştirmeye ihtiyaç olduğunu düşündüklerini anlatan Oktay, son dönemde yapılan AR-GE ve teknoloji bölgeleriyle ilgili yasal düzenlemelerin memnun edici olduğunu dile getirdi.

Fuat Oktay, yeni teşvik modelleriyle özellikle bilişim, inovasyon ve tarımsal üretimin daha güçlü desteklenmesi gerektiğine inandıklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye’den getirilen su kaynağının tarımda kullanılarak tarımsal verimliliğin arttırılması ve ekonomik katma değeri yüksek üretim yapılması çok boyutlu ekonomik katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs’ın sahip olduğu eğitim ve turizm potansiyelinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtımı yapılarak yakalanan ekonomik ivme daha yüksek seviyelere taşınabilir. KKTC’de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut hükümet programında bu hususa yer verilmiş olması memnuniyet vericidir. Bu konuda en kısa zamanda somut adımların atılmasını beklemekteyiz. Sadece temenni ile yetinmeyip, KKTC’nin ekonomik büyümesi yönünde olası iş birlikleri ve destek imkanlarını istişare etmek için burada bulunduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Siz kıymetli ve cefakar iş insanlarımızın aynı hissiyatı paylaştığına, konuya milli davanın gerektirdiği hassasiyetle yaklaştığına eminim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik potansiyelinin gerçek bir kalkınma hamlesine dönüştürülmesinde en önemli görev sizlere düşmektedir."

Kıbrıs Türkünün refahı ve geleceği söz konusu olduğunda kendilerini belirli kalıplara sıkıştırma ve bahane üretme lükslerinin olmadığına işaret eden Oktay, Kıbrıslı Türklerin yabancı yatırımcıdan, yabancı sermayeden ve dünyaya açılmaktan korkmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye-KKTC Ticaret Odası eş başkanlarının sadece Türkiye ile değil üçüncü ülkeler ile de ortak yatırımlar ve iş yapma imkanlarının takipçisi olması gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"Türkiye, Kıbrıs Türkünün Ada’daki siyasi, ekonomik ve ahdi tüm haklarını sonuna kadar korumaya kararlıdır ve muktedirdir. Doğu Akdeniz’de hem kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve çıkarlarımızı, hem de Kıbrıs Adası etrafında KKTC’nin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Bölgede Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin meşru hakları hilafına adım atanlar, Türkiye’yi yok saymaya kalkışanlar, emellerine asla ulaşamayacaklardır. İlk sondaj gemimiz Fatih’in faaliyetleri ve yeni sondaj gemimiz Yavuz’un çalışma alanına doğru yola çıkması, bu konudaki kararlılığımızın göstergesidir. Bizler bu kararlılıkla faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İhtilaflar yerine iş birliğini geliştirmesi gereken enerji kaynaklarının, uluslararası hukuka uygun ve adil bir şekilde paylaşıldığı sürece bölgede barış, istikrar ve refah aracına dönüşeceğine inancımız tamdır. Bu duygularla, konferansın Kuzey Kıbrıs ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sağlaması iş insanlarının birlikte dünyaya açılmasına vesile olmasını diliyorum, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra ekonominin güçlenmesi için riskler alan ve sınırlı imkanlarla Kıbrıs Türkünün ekonomik dirilişi için mücadele eden, Kıbrıs Türk Ticaret Odası mensuplarına teşekkür ediyor, ebediyete intikal eden iş insanlarını rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Öğleden sonra KKTC Yatırım Danışma Konseyi III. Toplantısı’na da katılacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Paşaköy’e geçerek vatandaşlar ile bir araya gelecek ardından KKTC’den ayrılacak.