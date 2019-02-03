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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye sınırlarından büyük"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 21:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye nasıl sınırlarından büyükse, Yozgat da sınırlarından büyük.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye nasıl sınırlarından büyükse, Yozgat da sınırlarından büyük. Hemşehrilerimiz arasında dayanışma oluşturmak amacıyla birçok çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Miting otobüsü üzerinde bir konuşma gerçekleştiren Oktay, Kahramankazan’ın Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Kahramankazan’da programı devam eden Oktay, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Toplantısına katıldı. Burada da bir konuşma gerçekleştiren Oktay, Yozgat denildiğinde sadece mevcut il sınırları düşünüldüğünde hata olacağını ifade etti. Oktay, "Türkiye nasıl sınırlarından büyükse, Yozgat da sınırlarından büyük. Hemşehrilerimiz arasında dayanışma oluşturmak amacıyla birçok çalışmalar yapıyoruz. Dernek çalışmaları sayesinde Ankara’da yaşayan hemşehrilerimizin hem kendi aralarındaki hem de Yozgat’la olan bağları kuvvetleniyor, bu dayanışmada bizlere güç katıyor" şeklinde konuştu.

Oktay, Kahramankazan Belediye Başkan adayından ve ilçede hizmetlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğinden bahsetti. Aynı şekilde Ankara’da da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ile çok güzel projelerin hayata geçirileceğini ve hizmetlerin artacağını ifade etti.

Programda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de yer aldı. Özhaseki, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar özellikle Güneydoğu’da ortaya çıkmış olan terör örgütlerinin yaptıklarından dolayı hepimiz adeta millet olarak teyakkuzdayız. Kazdıkları çukurlara sürüsüyle hepsini doldurduk. Bu işin bir beka meselesi olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz. Hacda bir yandan şeytan taşlayıp bir yandan ibadet edildiği gibi, biz de kötüleri taşıyacağız bir yandan da iş yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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