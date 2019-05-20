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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ukrayna'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 20:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü

KİEV (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın Zelenskiy’i tebrik ettiği görüşmede, Kırım'ın ilhakı konusunda Türkiye'nin hassasiyetinin devam ettiği vurgulandı.

Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin her alanda artarak devam etmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede, iki ülkenin 10 milyar dolar ticaret hedefine ulaşması için Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

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