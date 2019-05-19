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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Ukrayna'ya gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin göreve başlama törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin göreve başlama törenine iştirak edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Oktay, yarın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidecek.

Ülkesindeki seçimleri kazanarak Ukrayna Cumhurbaşkanı seçilen Zelenskiy için düzenlenecek göreve başlama ve yemin törenine iştirak edecek Fuat Oktay, ayrıca Zelenskiy ile bir görüşme de gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Oktay-Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Oktay ayrıca, törene katılan ülkelerin liderleri ve muhataplarıyla da ikili görüşmeler yapacak.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy

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