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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Umman'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 16:43 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziye ziyaretinde bulundu

MASKAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle yeni sultan Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.

Oktay, dün toprağa verilen Umman Sultanı Kabus'un taziyesi için başkent Maskat'a geldi.

Kasır el-Alem Sarayı'nda Divan Başkanı Seyit Khalid tarafından karşılanan Oktay, Kabus'un vefatının ardından Sultanlığa getirilen Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'e taziyelerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin başsağlığı dileklerini ileten Oktay, yeni dönemin Umman devleti ve halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Umman Sultanı Kabus bin Said

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