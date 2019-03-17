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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e kentine vardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yaşandığı Christchurch’e kentine vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, özel uçakla yerel saatle 18.00 sıralarında kente geldi.
Oktay ve Çavuşoğlu, Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da

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