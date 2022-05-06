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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret

06.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu bakanlık makamında ziyaret etti. Oktay ve Nebati, söz konusu ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Nebati'den Bakan Soylu'ya ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Soylu'yu ziyaretinde çekilen fotoğrafları Twitter hesabından paylaşarak, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

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"DEĞERLİ KABİNE ARKADAŞIMA ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLERİM"

Bakan Soylu'yu ziyaret edenler arasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı. Bakan Nebati, ziyaretle ilgili Twitter'dan, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik. Kalbi vatan aşkıyla çarpan, tecrübesi ve azmiyle ülkemizin yarınlara güvenli yolculuğunda pay sahiplerinden olan değerli kabine arkadaşıma çalışmalarında başarılar dilerim" paylaşımında bulundu. (DHA)

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