Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta

Oktay, bu noktada Mersin Limanı’nın da Lübnan’ın hizmetinde olduğunu belirtti. Oktay “Lübnan’ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı’nda bu sürenin geçişine kadar, bu süre tamamlanana kadar da Mersin Limanımızın, Lübnan’ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde, Lübnan’ın hizmetinde olacağı sonrasında oradan buraya hem gemiler hem daha küçük araçlarla taşınabileceğini ve bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu söyledi. Oktay ayrıca Türkiye’nin Beyrut Limanı’nın yeniden inşası için yardıma hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin patlamanı yaşadığı Beyrut Limanı bölgesini de ziyaret etti.

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab’la biraraya geldiler.

Oktay “Biz sonuna kadar Lübnan’ın yanındayız. Lübnan’ın komşusu ve kardeşi olarak bir kez daha yalnız olmadığını ifade etmek istiyoruz” dedi.

Türkiye, patlama sonrası Kızılay ve AFAD ekipleriyle Lübnan’a yardım ulaştırmaya başlamıştı. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’daki yaralıların Türkiye’ye ait ambulans uçaklarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için Türkiye’nin hazır olduğunu söyledi. Türk heyetini taşıyan uçakla da Lübnan’da tıbbi malzemeler ve solunum cihazları götürüldü.

