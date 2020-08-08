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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta

08.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Beyrut’a gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Beyrut’a gitti.

Oktay ve Çavuşoğlu, Lübnan’da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Hassan Diyab’la biraraya geldiler.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyetin patlamanı yaşadığı Beyrut Limanı bölgesini de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Türkiye’nin Lübnan’ın yanında olduğunu söyledi. Oktay ayrıca Türkiye’nin Beyrut Limanı’nın yeniden inşası için yardıma hazır olduğunu söyledi.

Oktay, bu noktada Mersin Limanı’nın da Lübnan’ın hizmetinde olduğunu belirtti. Oktay “Lübnan’ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı’nda bu sürenin geçişine kadar, bu süre tamamlanana kadar da Mersin Limanımızın, Lübnan’ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerde hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde, Lübnan’ın hizmetinde olacağı sonrasında oradan buraya hem gemiler hem daha küçük araçlarla taşınabileceğini ve bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

Oktay “Biz sonuna kadar Lübnan’ın yanındayız. Lübnan’ın komşusu ve kardeşi olarak bir kez daha yalnız olmadığını ifade etmek istiyoruz” dedi.

Türkiye, patlama sonrası Kızılay ve AFAD ekipleriyle Lübnan’a yardım ulaştırmaya başlamıştı. Dün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan’daki yaralıların Türkiye’ye ait ambulans uçaklarla Türkiye’ye getirilerek tedavi edilmesi için Türkiye’nin hazır olduğunu söyledi. Türk heyetini taşıyan uçakla da Lübnan’da tıbbi malzemeler ve solunum cihazları götürüldü.

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