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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, YENİ ZELANDA'YA GİDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 21:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaretin, Erdoğan'ın talimatı çerçevesinde yapılacağı bildirildi.

Açıklama şöyle: "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığımızı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında Yeni Zelanda ile dayanışma sergilemek amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatları uyarınca Yeni Zelanda'ya ziyaret gerçekleştireceklerdir."

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