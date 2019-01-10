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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Venezuela'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katıldı - Maduro, konuşması sırasında konuk devlet başkanlarını takdim ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı "selamünaleyküm" diyerek selamladı

KARAKAS (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katıldı.

Maduro için ilk tören Venezuela Yüksek Mahkemesinde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Mahkemeye gelişinde anayasa yargıçları tarafından karşılandı.

Resepsiyon alanındaki tören şeref defterini imzalayan Oktay, İran, Rusya, Çin, Bolivya ve Filistin başta olmak üzere törene katılan ülke liderleri ve temsilcilerle sohbet etti.

Yemin töreni, Maduro'nun tören salonuna eşi Cilia Flores ile girmesiyle başladı. Alkışlarla tören salonuna giren Maduro, yüksek yargı üyeleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile tokalaştı.

Maduro, yüksek mahkeme başkanının huzurunda yemin ederek göreve başladı. Nicolas Maduro, daha sonra salondakilere ve yüksek mahkeme etrafında toplanan vatandaşlara hitap etti.

Konuşması esnasında salonda bulunan konuk devlet başkanları ve ülke temsilcilerini takdim eden Maduro, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı "selamünaleyküm" diyerek selamladı ve Oktay'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Venezuela'da olduğunu söyledi.

Yemin töreni Yüksek Mahkemedeki törenin ardından Askeri Akademide devam etti. Tören, burada yapılan geçit töreninin ardından sona erdi.

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