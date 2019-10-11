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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaralı asker ve vatandaşlarla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristler tarafından Suriye’den Mardin’in Nusaybin ilçesine düzenlenen saldırıda yaralanan asker ve vatandaşlarla telefonda görüştü.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye’den terör örgütü YPG/PKK tarafından Mardin’in Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet ettiği yaralı asker ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, teröristler tarafından Suriye’den Mardin’in Nusaybin ilçesine düzenlenen saldırıda yaralanan asker ve vatandaşlarla telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye’den terör örgütü YPG/PKK tarafından Mardin’in Nusaybin ilçesine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet ettiği yaralı asker ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralı vatandaş ve askerleri ziyaret eden Mardin Valisi Mustafa Yaman ile telefonla görüşen Oktay, Yaman’dan yaralıların durumu ve bölgedeki gelişmelere ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Vali Yaman aracılığıyla, hastanede tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Birkan Özdemir ve Nusaybin Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yahya Şaşmaz ile de telefonda görüştü. Şaşmaz’a "geçmiş olsun" diyen Oktay, "Durumunuzu yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da söylediler operasyonumuzun amacı belli. Sınır güvenliğimizi tehdit eden tüm terör örgütlerinden bölgeyi temizleyeceğiz. Sınır güvenliğimizi sağlayacağız. Bu durum bizim ne kadar haklı olduğumuzu dünyaya gösteriyor. Bunların hepsini el birliği ve gönül birliğiyle temizleyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yaralı asker Birkan Özdemir ile de görüşen Oktay, "Geçmiş olsun Birkan’ım. Biz sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız. Tüm arkadaşlara selamlarımız iletiyorum" diye konuştu.
Oktay, yaralı asker ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

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