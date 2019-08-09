Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Yatırımlar Türkiye’nin her tarafında hızla devam ediyor”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de yatırımların yurdun her tarafında hızla devam ettiğini belirterek "Hiçbir yatırım durmadı, çalışmalar belirlenen takvime göre devam ediyor" dedi.

Yozgat’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve havaalanı inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Sorgun’da bulunan Yüksek Hızlı Tren şantiye alanında ray serim çalışmalarını inceleyen ve tren yolu bakım aracına binerek hat üzerinde test sürüsü gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, çalışmalar hakkında da yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Test sürüşü sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, “Türkiye’de hiçbir şey durmuş değil. Yatırımlarımız Türkiye’nin her tarafında bütün hızıyla devam ediyor. Tüm yatırımlarımız da çalışmalar belirlenen takvime göre tüm hızıyla devam ediyor. Bin 213 kilometrelik Yüksek Hızlı Tren hattımız fiilen tamamlandı. Burayı da inşallah tamamlamış olduğumuzda sıfırdan başladığımız bu alandaki yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Tabi Ulaştırma Bakanlığımızın Devlet Demir Yolları bünyesinde 11’inci kalkınma planında hatırlayacaksınız. Biz başka bir çalışmanın içerisindeyiz bu konvansiyonel hatları özellikle sinyalizasyonlarla ve bir takım teknik güncellemelerle hızlı tren hattına da dönüştürmeye çalışıyoruz. Öyle olduğu zaman da zaten lojistik merkezler olarak Türkiye Kara, Hava ve Deniz ulaşımında elde ettiği güçlü alt yapıyı, lojistik merkezlerle bir çok ilimizde de entegre etmiş olacak. Onun da ekonomiye ve yatırımlara katkısı olacak” dedi.