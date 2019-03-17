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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 09:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch’e kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti taşıyan özel CAN uçağı yerel saat ile 18 sularında Christchurch Havalimanı'na indi.

Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından havalimanında karşılanan Oktay ve Çavuşoğlu’nun yarın saldırının gerçekleştiği bölgelerde incelemeler yapması bekleniyor.

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YENİ ZELANDA BAŞBAKANI: MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Terör saldırısı ile ilgili güncel bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Türkiye’den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ardern, "Türkiye’den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
fuat oktay Yeni Zelanda

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
naptilar ya naptilar herkese herseye salca olmaktan baska ne yaptilar sadece goruntu
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