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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'ya gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 12:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yeni Zelanda'ya gitti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'ya gitti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yönelik gerçekleştirilen terörist saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini iletmek, İslamofobi ve yabancı düşmanlığına karşı ortak kararlılığı vurgulamak ve bu menfur terör saldırıları karşısında dayanışma sergilemek amacıyla Yeni Zelanda'ya giden Oktay ve Çavuşoğlu'nu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden bazı ilgililer uğurladı.

Oktay ve Çavuşoğlu, özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay özel uçak "CAN" Yeni Zelanda

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