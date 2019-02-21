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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 19:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, memleketi Çekerek ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir cafede sohbet etti

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir cafede sohbet etti.

Oktay, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışı için geldiği Çekerek'te vatandaşlara hitap etti.

Hitabın ardından doğduğu evin bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'ndeki Spor Sokak'a geçen Oktay, mahallenin çocuklarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Oktay, daha sonra bir kafede Çekerek Lisesinde aynı dönemde okuduğu lise arkadaşlarıyla buluştu. Oktay, lise arkadaşlarıyla sohbet etti, hasret giderdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay çocuklarla buluşma lise arkadaşları

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