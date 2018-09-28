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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta elma hasadına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Kabalı köylülerinin arazilerini birleştirerek 5 bin dönüm alanda oluşturdukları meyve bahçesinde, elma hasadına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta elma hasadına katıldı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Kabalı köylülerinin arazilerini birleştirerek 5 bin dönüm alanda oluşturdukları meyve bahçesinde, elma hasadına katıldı. Oktay, "Amacımız, kabinemiz olarak bu projeyi olabildiğince Türkiye'nin diğer bölgelerine, illerine ve ilçelerine yaymak" dedi.
Memleketi Yozgat ve ilçelerinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadışehri ilçesinde Türkiye'nin en büyük meyve bahçelerinden biri olan Kabalı Meyve Bahçesi'ni gezdi. Kadışehri ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, meyve bahçesinde çalışan işçilerle birlikte kahvaltı yaptı, ardından elma hasadına katıldı. Fuat Oktay, 3 bin 500 dekar alanda bulunan elma bahçesindeki hasat sonrasında yaptığı açıklamada, "Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde bulunan Kabalı köyündeyiz. Burada bereket var, burada emek, alın teri var. Burada köylülerimizin ilçedeki ve beldedeki insanımızın kendi köyünde, bölgesinde kalarak oluşturduğu bu güzelliği görüyoruz. Burası tarımsal kalkınma anlamında en ciddi projelerden biri. Türkiye'nin en büyük meyve bahçesindeyiz. 400 bini aşkın ağacın olduğu kiraz, elma, armut, şeftali gibi birçok çeşidin bulunduğu son derece teknik, hem de bahçeciliğin, tarımın yapıldığı, bir o kadar da amatör ruhla profesyonelce yapılan bir proje burası" dedi.
'MUHTEŞEM BİR PROJE'
Kabalı Meyve Bahçesi'nin ilçede göçün önüne geçtiğini de hatırlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen yılda Türkiye'nin 250 ayrı bölgesinde bu projeyi hayata geçirmeyi istemiştik. Dolayısıyla kırsaldan kente göçün de önüne geçmenin en ciddi yollarından birisi, hem de üretimi artırmanın yollarından birisi. Toplulaştırma var ama bu toplulaştırma, gönüllü olarak köylüler kendi arazilerini verip bir şirket bünyesinde toplulaştırıyor. Hem buradan kira alıyor hem de kendisi de fiilen burada çalışıyor. Sigortalı hepsi. Göç vermeyi bırakın tekrardan göç almaya başlayan bir bölgemiz. Muhteşem bir proje. İnşallah bizim amacımız, kabinemiz olarak bunu olabildiğince Türkiye'nin diğer bölgelerine illerine ve ilçelerine olabildiğince bunu yaymak. Bunun bir sonraki aşaması, burada sektörün oluşması, oradan da ürünlerin işlenmeye başlanıyor olması. Bunun sonraki aşamasında sanayileşme boyutu aşaması var. Ama mevcut aşamasında da organik ürün elde etme aşaması var."
Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Oktay, projenin genişleyerek bölge insanına umut verdiğini de ifade ederek, ayrıca bahçe içerisinde bulunan gölette de kaz yetiştiriciliğine başlandığını sözlerine ekledi.
Programın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadışehri Belediyesi ve Kaymakamlığını ziyaret etti.

FOTOĞRAFLI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta elma hasadına katıldıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta elma hasadına katıldıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta elma hasadına katıldıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'ta elma hasadına katıldı

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