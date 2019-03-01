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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a mehterli karşılama

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 16:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Belediyesine gelişinde mehter takımıyla karşılandı.Kırıkkale’de cuma namazı sonrasında Vali Yunus Sezer’i makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Kırıkkale Belediyesine geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırıkkale Belediyesine gelişinde mehter takımıyla karşılandı.
Kırıkkale’de cuma namazı sonrasında Vali Yunus Sezer’i makamında ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Kırıkkale Belediyesine geçti. Oktay, belediye önünde mehter takımının çaldığı marşlarla karşılandı.
Mehter takımıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 6 yaşındaki Zeliha Durgun, Oktay’a çiçek takdim etti. Oktay ise küçük kıza oyuncak hediye ettikten sonra başkanlık makamına geçti. Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın makamında basına kapalı olarak toplantı gerçekleştirdi.

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