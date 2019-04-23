Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli mücadeleyi bizzat yürüterek başarıya ulaştıran Gazi Meclisimizin 99. açılış yıldönümünü yürekten kutluyorum. Kuruluşundan bu yana ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımızda büyük dönüşümlere vesile olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, inanıyorum ki bundan sonra da Cumhuriyetimizin 100. yıl vizyonu doğrultusunda milletimizin en önemli güç kaynağı olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından demokrasimizin, devletimizin ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza atfedilen bu anlamlı gün, yeni nesillerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Milli birlik, kararlılık ve azimle çalışarak, en kıymetli varlığımız çocuklarımıza daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha istikrarlı yarınlar hazırlamanın gayreti içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizde ve meclisimizin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum."

