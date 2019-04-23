HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan 23 Nisan mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:“Milli mücadeleyi bizzat yürüterek başarıya ulaştıran Gazi Meclisimizin 99.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Milli mücadeleyi bizzat yürüterek başarıya ulaştıran Gazi Meclisimizin 99. açılış yıldönümünü yürekten kutluyorum. Kuruluşundan bu yana ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımızda büyük dönüşümlere vesile olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, inanıyorum ki bundan sonra da Cumhuriyetimizin 100. yıl vizyonu doğrultusunda milletimizin en önemli güç kaynağı olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından demokrasimizin, devletimizin ve geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza atfedilen bu anlamlı gün, yeni nesillerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesidir. Milli birlik, kararlılık ve azimle çalışarak, en kıymetli varlığımız çocuklarımıza daha gelişmiş, daha müreffeh ve daha istikrarlı yarınlar hazırlamanın gayreti içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizde ve meclisimizin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyor, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularla kutluyorum."

Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...Temizlik yaparken çektiği videolarla öyle bir kazanç sağladı ki...
Devlet Erkanı, Anıtkabir’i ziyaret ettiDevlet Erkanı, Anıtkabir’i ziyaret etti
AK Parti’den batılı ülkelerin soykırım ve sömürge tarihleri çalışmasıAK Parti’den batılı ülkelerin soykırım ve sömürge tarihleri çalışması

En Çok Okunan Haberler

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Nusret Gökçe şimdi de bu işe girdi!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sabri Uzun gözaltına alındı!

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 310'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

Son dakika: CHP'den Kılıçdaroğlu'na saldırı hakkında açıklama

MHP'li Ataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır

MHP'den saldırıyla ilgili yeni açıklama!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.