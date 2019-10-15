Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Fransa deplasmanında azminizle, yüreğinizle oynadınız. İnanıyorum ki kalan iki maçı da kazanarak grup lideri olarak EURO 2020'ye gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, maçta attıkları golden sonra tribünlere giderek asker selamı veren futbolculara da "Milletimiz adına, Mehmetçik'imiz adına aldık selamınızı Milli Takım." mesajını iletti.

