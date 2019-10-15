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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 01:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Fransa deplasmanında azminizle, yüreğinizle oynadınız. İnanıyorum ki kalan iki maçı da kazanarak grup lideri olarak EURO 2020'ye gideceğiz" - "Milletimiz adına, Mehmetçik'imiz adına aldık selamınızı Milli Takım"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Fransa deplasmanında azminizle, yüreğinizle oynadınız. İnanıyorum ki kalan iki maçı da kazanarak grup lideri olarak EURO 2020'ye gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, maçta attıkları golden sonra tribünlere giderek asker selamı veren futbolculara da "Milletimiz adına, Mehmetçik'imiz adına aldık selamınızı Milli Takım." mesajını iletti.

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A Milli Takım Cumhurbaşkanı Yardımcısı EURO 2020 fuat oktay futbol Türkiye

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