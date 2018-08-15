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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "ABD ürünlerine ek mali yükümlülük" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 06:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" - "Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Oktay, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranlarının yüzde 100 artırılmasını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

"ABD yönetiminin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara karşı uluslararası kamuoyu ile kenetlenmiş, haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklamasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Twitter'da ABD ürünlerine ek vergi açıklaması
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ABD Cumhurbaşkanı Yardımcısı fuat oktay Mali Yükümlülük

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