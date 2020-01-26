Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AFAD'a ziyaret

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nı (AFAD) ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin çalışmalar hakkında bilgi almak için AFAD'ı ziyaret etti. Burada Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Müdahale Merkezi'ni ziyaret eden Oktay, daha sonra Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) uygulanabilmesi için oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde çalışma gruplarından bilgi aldı.

Burada konuşan Oktay, AFAD bünyesindeki çalışma gruplarına teşekkür ederek, "Çalışma grupları olarak verdiğiniz hizmetlerin, çalışmalarınızın, gayretlerinizin sahaya nasıl yansıdığını dün birebir görerek, yaşayarak, hissederek geldik. Ben Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımız adına da size yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile deprem bölgesini ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Son derece profesyonel bir çalışmaya biz sahada şahit olduk. Vatandaşlarımızın da arama kurtarma ekiplerimize olan güvenine de bizzat şahit olduk. Yani sadece teknik anlamda değil insani anlamda da bunu gördük" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının da 35 olduğunu kaydetti.

