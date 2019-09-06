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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa'ya sığınmacı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 19:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Avrupa şunu anlamalıdır ki, Türkiye, İdlib tarafından bir akın olması halinde daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapabilecek durumda değildir" - "Avrupa bu riskle yüzleşmeli. Türkiye bu yükü tek başına taşıyamaz"

BRÜKSEL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Avrupa şunu anlamalıdır ki, Türkiye, İdlib tarafından bir akın olması halinde daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapabilecek durumda değildir." dedi.

İtalya'nın kuzeyindeki Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Oktay, Bloomberg televizyonunda gündemi değerlendirdi.

Oktay, "Suriye’den yeni bir göç dalgası ile mi karşı karşıyayız?" sorusuna, “Maalesef evet. Ancak, Türkiye olarak o bölgede barışın tesisi için ciddi çaba sarf ediyoruz.” yanıtını verdi.

Astana ve sonrasındaki Soçi Süreci’nde İran ve Rusya ile yapılan görüşmelerde İdlib’de teröristlerden arındırılmış ve siviller için güvenli bir bölge oluşturulduğunu anımsatan Oktay, "Ancak Suriye rejiminin bölgedeki saldırıları çok sayıda sivil can kaybına yol açtı." diye konuştu.

Oktay, Avrupa’nın kendi sorunlarına çok fazla odaklandığını ve mülteci sorununu unuttuğunu belirterek, "Avrupa için temel sorun bölgedeki kendi yabancı savaşçıları." dedi.

İdlib'e yönelik saldırıların devam ettiğini anlatan Oktay, burada rejimin hastaneleri, okulları ve sivilleri bombaladığını ifade etti.

Oktay, Türkiye’nin 3,7 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatarak, "Avrupa şunu anlamalıdır ki, Türkiye, İdlib tarafından bir akın olması halinde daha fazla sığınmacıya ev sahipliği yapabilecek durumda değildir. Avrupa bu riskle yüzleşmeli. Türkiye bu yükü tek başına taşıyamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin terörü din, coğrafya ya da etnisite olarak ayırmadığını vurgulayan Oktay, Suriyeli sivillerin terörden dolayı bedel ödememesi gerektiğini söyledi.

Oktay, "Türkiye’nin Rusya ile beşinci jenerasyon silahların alımı ya da geliştirilmesi konusunda anlaşma sağlanması ihtimaline" dair soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Rusya ile ilişkilerimiz İtalya, Almanya ya da başka bir ülke ile olduğundan farklı değil. Türkiye, NATO üyesi ve üyelikten doğan yükümlülüklerimize bağlıyız. Türkiye, NATO’yu en çok destekleyen müttefiklerden biri ve AB üyeliğine aday bir ülke. Rusya ile de tek yönlü bir ilişkimiz yok. (Bu ülke ile) Turizm ve enerji gibi bir çok alanda ilişkilerimizi sürdürüyoruz."

Türkiye'nin ABD ile ilişkisine dair de Oktay, Türkiye’nin ABD ile ilişkilere kendi çıkarları açısından baktığını ve ABD’nin Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu belirtti.

Oktay, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye’de temaslarda bulunacağını aktararak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yakın bir diyalog olduğuna değinen Oktay, liderler arasındaki bu karşılıklı anlayışa rağmen ABD tarafının ele alınan konuları bürokratik aşamaya taşımada bazı sorunlarla karşılaştığı ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İdlib sığınmacı

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