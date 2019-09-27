HABER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan ’Başkan İmamoğlu davet edilmedi’ iddialarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 18:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İstanbul’da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı bunları affetmeyiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İstanbul’da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı bunları affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahildir" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde (AFAD) düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun toplantıya davet edilmediği iddialarını yalanlayan Oktay, “Tüm tarafları ilk andan itibaren davet ettik. Buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahildir” dedi.
Afetin yönetiminin bilgi kirliliğini affetmediğini vurgulayan Fuat Oktay, “İstanbul’da tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa, bilgi kirliliğinden dolayı bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Yasal ve millet olarak affetmeyiz. Burada siyaset yapmıyoruz, insan hayatını konuşuyoruz. Bunun parçası olan herkes buradadır. Bütün şeffaflığıyla yapılan bir çalışmadır. Buna toplanma alanları da dahildir. Olmayan bir şeyi var gibi göstermek bizim ne etik, en ahlaki boyutta çalışma prensibimize uygun değildir. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapanlar bir kez daha seviyelerini korumaları gerekiyor. Söz konusu olan insan hayatıysa bu alandan kimseye siyaset yaptırmayız. Herkesi davet ettik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da geldi çalışmalara katıldı. Orada kendisinin de olduğu ortamda bu açıklamayı birlikte yaptık. Kanal kanal dolaşıp bu vardır, yoktur demek kadar anlayışız bir şey olamaz. Bütün bakanlarımız ve herkesi sabah saatlerinde davet ettik. Sonrasında sosyal medyada çok ilginç bir şekilde başka şeyler dolanıyor. Bu kabul edeceğimiz bir yaklaşım değildir. Bakanlarımızın, bakan yardımcıların burada, ordunun, sahil güvenliğinin burada olduğu ortamda şehirden sorumlu arkadaşımız burada olmayacak, sonrada siyaset yapacak. Biz burada siyaset yapmıyoruz, İstanbul’daki vatandaşımızın hayatı söz konusuysa biz onunla ilgili hazırlıklarımız yapıyoruz. Kurduğumuz sistemle şeffaf olduk. Toplanma alanlarını e-Devlet’e koyduk. 1 milyonun üzerinde vatandaşımız giriyor kontrol ediyor. Toplanma alanlarının normal web sitesinde de görülmesi talimatını verdik" diye konuştu.

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalarKılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar
Çanakkale’de 213 düzensiz göçmen yakalandıÇanakkale’de 213 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Uzman isimden depremde telefon kullanımı uyarısı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: İçim sıkılıyor

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

'İbrahim Tatlıses ile her karşı karşıya geldiğimde ağlıyorum'

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

Kandilli'den İstanbul depremi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜBİTAK’dan İstanbul depremine ilişkin açıklama

TÜBİTAK’dan 'İstanbul depremi' açıklaması!

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan deprem açıklaması

5,8'lik depremin ardından son durum!

İstanbul'daki depremin ardından Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den açıklama

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den deprem açıklaması

Pendik'te deprem nedeniyle çatlaklar oluşan bina tahliye edildi

Pendik'te bir bina tahliye edildi

Son dakika: Bir deprem de Ege Denizi'nde!

Bir deprem de Ege Denizi'nde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.