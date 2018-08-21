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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan bayram namazı sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 09:09 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay "Bütün Dünya ve özellikle coğrafyamız, sıkıntılı bir süreçten geçerken Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek" dedi.

Ramazan EĞRİ - İdris TİFTİKCİ - Gökhan ÇELİK - İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay "Bütün Dünya ve özellikle coğrafyamız, sıkıntılı bir süreçten geçerken Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bayram namazını Ataşehir'de bulunan Mimarsinan Camii'nde kıldı. Oktay, namaz sonrası ilk önce camideki vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, sözlerine tüm İslam aleminin bayramını kutlayarak başladı. Oktay, "Ülkemizin, milletimizin kurban bayramını öncelikle tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğimize vesile olur. Tüm İslam aleminin bu vesile ile Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bütün Dünya ve özellikle coğrafyamız, sıkınıtılı bir süreçten geçerken Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor ve devam edecek. Çok daha güçlenerek her şartlarda yoluna devam edecektir. Ben bu güzel bayram sabahı bu mesajı vermek istiyorum. Aynı zamanda bugün Mekke'de haç vazifesini yerine getiren vatandaşlarımızın da bayramlarını tebrik ediyorum. Allah haç vazifelerini kabul etsin. Yine bir başka hatırlatma da yollarda olan bayram için memleketine giden vatandaşlarımıza. Aynı şekilde sağ salim memleketlerine dönebilme ile alakalı özellikle trafik kurallarına uymalarını arzu ediyoruz. Can kaybı olmadan aileleri ile birlikte bayramlarını geçirsinler ve ailelerine tekrar kavuşmalarını arzu ediyorum" dedi.

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