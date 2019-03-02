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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan çay davetine icabet

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 21:18 | Son Güncelleme

Fuat Oktay, baypas ameliyatı olan Adalet Karadayı'nın evine misafir oldu

BOLU (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, baypas ameliyatı olan bir hastanın çay davetine icabet ederek evine misafir oldu.

Çorumlular Derneği Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı, baypas ameliyatı geçiren 55 yaşındaki Adalet Karadayı, Kültür Mahallesi'ndeki evine davet etti. Daveti kabul eden Oktay, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ameliyat olan Karadayı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti ve ikram edilen çayı içti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'nın Güdül ilçesinde olduğunu, hemen Genelkurmay Başkanlığına gittiğini ifade eden Karadayı, "Genelkurmay'ın önünde insanlar hacda olur ya, Safa ile Merve arasında gibi koşuyordu. Sıhhiye'den Genelkurmay arası 3-5 dakika gibi geldi bana. Nasıl koştuğumu anlamadım. Bu milletin önünde hiçbir güç duramaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da "Sizin gibi yürekli, yiğit insanlar olduğu sürece elhamdülillah bize hiç kimse hiçbir şey yapamaz." diye konuştu.

Oktay, Karadayı ailesi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Bolu bypass ameliyatı olan Adalet Kardayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

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