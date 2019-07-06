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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Doğu Akdeniz mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Oktay, gündemin ekonomi olduğuna vurgu yaptı ve Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon kaynakları konusuna mesaj verdi. Hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması gerektiğini kaydeden Oktay, “Ne yazık ki çok daha dikkatli olmamızı gerektiren bir süreci beraberinde getiriyor, dikkatli olmamız gereken süreç de; hem kendi bünyemizdeki dinamik yapımız, istikrarımız ama aynı zamanda da Kıbrıs Türkünün haklarının korunması ve hiçbir şekilde hiçbir şu veya bu oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türkünün haklarının sonuna kadar korunmasıyla alakalı Kuzey Kıbrıs ve Türkiye hükumetleri arasındaki işbirliğinin çok sıkı bir şekilde devam ettirilmesidir” ifadelerini kullandı.
Başbakan Tatar da bugün verilen mesajların Kıbrıs Türkü’nün yüreğine su serptiğini belirtti. KKTC’nin ambargolara rağmen gelişmeye devam ettiğini kaydeden Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gelişme içerisinde yoluna devam etmektedir. Sabahleyin de söyledim, bütün sıkıntılarımıza dünyanın yaptığı ambargo ve izolasyona rağmen önemli sektörler oluşmuştur. Başta turizm, yükseköğrenim ve su projesiyle, Anadolu’dan buraya gelen suyla birlikte tarımsal faaliyetlerimiz tekrar planlanmaktadır. Dolayısıyla hizmet sektöründe ve üniversitelerimizin bilişim alanında yapacağı çalışmalarda KKTC bu vizyonla yoluna devam edecektir. Bunda kimsenin şüphesi olmasın. Bu başarı öyküsünün arkasında tabii ki anavatan Türkiye Cumhuriyeti vardır” diye konuştu.

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