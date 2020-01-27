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  4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Elazığ'daki depreme ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Elazığ'daki depreme ilişkin paylaşım:

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 19:22 | Son Güncelleme

"Yaraların en hızlı şekilde sarılması için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kurumlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere bölgede çalışmalarına aralıksız devam etmektedir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların en hızlı şekilde sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili kurumların vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek üzere bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Oktay, ekiplerin enkaz altında kalan 45 vatandaşı sağ olarak kurtardığını ifade etti.

Oktay, şunları kaydetti:

"Arama kurtarma faaliyetlerini başarıyla yürüten başta AFAD, Türk Kızılay, UMKE olmak üzere tüm resmi kurumlarımıza ve STK'larımıza özverili çalışmalarından dolayı aziz milletimiz adına teşekkür ediyorum. Yaraların en hızlı şekilde sarılması için Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili kurumlarımız vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere bölgede çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Çalışmaları sahada bizzat yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere tüm bakanlarımız ile ilgili kurum ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem

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