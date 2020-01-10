Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "İdareciler Günü" mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkesi ve milleti için gayretle çalışan tüm yöneticilerin İdareciler Günü'nü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Oktay, İdareciler Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Fuat Oktay, mesajında, "Devlet politikalarının başarıyla uygulanması için ülkemizin her köşesinde devletle millet arasında köprü olan, ülkesi ve milleti için gayretle çalışan tüm yöneticilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

