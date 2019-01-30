Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan iş adamlarına Latin Amerika çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde müthiş bir potansiyel var. Harika coğrafya, güzel insanlar. İş adamlarımızın buraya odaklanmaları Türkiye’nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni kapsamında bulunduğu Venezuela’dan ayrılırken gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maduro’nun yemin törenine Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldığını hatırlatan Oktay, 94 ülkeden temsilcilerin katıldığı bir yemin töreniyle Maduro’nun göreve başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Venezuela ziyareti ile ilişkilerin zirveye taşındığına dikkat çeken Oktay, “Venezuela ile birçok anlaşma yaptık. Ziyaretimiz kapsamında o anlaşmaların hangi aşamada olduğuyla alakalı çalışmalarda bulunduk. En önemlisi de anlaşmaların üzerine inşa edeceğimiz farklı sektörlerdeki fiili işbirliğinin gerçekleştirilmesine dönük karşılıklı istişarelerimiz oldu" ifadelerini kullandı.

"İş dünyamıza seslenmek istiyorum"

Venezuela’da Türkiye açısından işbirliği gerçekleştirilecek çok önemi alanların olduğunu söyleyen Oktay, şunları kaydetti:

“İş dünyamıza seslenmek istiyorum. Madencilik öncelikli olmak üzere tarım, hayvancılık turizm, gıda ve enerji dahil çok farklı sektörlerde işbirliği geliştirme şansımız var. Bir yıl öncesinde 100 milyon dolar civarında olan toplam ticaret hacmimizi 2018 yılında 1 milyar doları aştı. Biz bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde ileri taşınması için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Buradaki iş adamlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Gelecek yıllarda Venezuela ile olan ilişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşıyor olacağımıza yürekten inanıyorum.”

Yemin töreni kapsamında Karakas’a gelen liderler ile de görüşme fırsatı bulduklarını ifade eden Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye davetini Canel’e ilettiklerini kaydetti.

Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde ciddi bir fırsatın olduğunu bildiren Oktay, Canel’in Türkiye’ye en kısa sürede gelmek istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takvimine göre bu ziyareti ayarlayacaklarını ifade etti.

Bolivya Devlet Başkanı Juan Eva Morales Ayma ile görüştüğünü de belirten Oktay, ekonomik ve ticari işbirliğinden FETÖ ile mücadeleye kadar her konuda işbirliğine hazır, Türkiye ile güçlü ilişki kurmak isteyen bir devlet başkanı gördüklerini bildirdi.

Morales’e de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini ilettiklerini, yılın ilk 3 ayı içinde Türkiye’yi ziyaret etmek istediklerini, bu ziyareti de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takvimine göre ayarlayacaklarını söyledi.