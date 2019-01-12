Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan iş insanlarına Latin Amerika çağrısı CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, iş insanlarına Latin Amerika çağrısı yaparak, "Müthiş bir potansiyel var Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde. Harika coğrafya, güzel insanlar. İş adamlarımızın buraya odaklanmaları, Türkiye'nin ileriye dönük hedefleri açısından son derece önemli" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’nun yemin töreni kapsamında bulunduğu Venezuela'dan ayrılırken gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamada bulundu. Maduro’nun yemin törenine Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldığını ifade eden Oktay, 94 ülkeden temsilcilerin yer aldığı yemin töreniyle Maduro’nun göreve başladığını kaydetti. Oktay, Venezuela ve Türkiye’nin ilişkilerinin özellikle son dönemde çok yoğun şekilde geliştiğini, iki tarafın da çok farklı sektörlerde işbirliği geliştirme çabasında olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Venezuela ziyareti ile ilişkilerin zirveye taşındığını vurgulayan Oktay, "Venezuela ile birçok anlaşma yaptık. Ziyaretimiz kapsamında o anlaşmaların hangi aşamada olduğuyla alakalı çalışmalarda bulunduk. En önemlisi de anlaşmaların üzerine inşa edeceğimiz farklı sektörlerdeki fiili işbirliğinin gerçekleştirilmesine dönük karşılıklı istişarelerimiz oldu" dedi.

'DIŞ TİCARET HACMİMİZ 1 MİLYAR DOLARI AŞTI' Oktay, temasları kapsamında Venezuela Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile maliye, dışişleri ve turizm bakanlarıyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı. Venezuela’da Türkiye açısından işbirliği gerçekleştirilecek çok önemi alanların olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle konuştu: "Madencilik öncelikli olmak üzere tarım, hayvancılık, turizm, gıda ve enerji dahil çok farklı sektörlerde işbirliği geliştirme şansımız var. Bir yıl öncesinde 100 milyon dolar civarında olan toplam ticaret hacmimizi 2018 yılında 1 milyar doları aştı. Biz bunun sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde ileri taşınması için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Buradaki iş adamlarımızla görüşme fırsatımız oldu. Gelecek yıllarda Venezuela ile olan ilişkilerimizi çok daha üst seviyeye taşıyor olacağımıza yürekten inanıyorum." LİDERLER İLE GÖRÜŞTÜ Yemin töreni kapsamında Karakas'a gelen liderler ile de görüşme fırsatı bulduklarını anlatan Oktay, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ile bir araya geldiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye davetini kendisine ilettiklerini ifade etti. Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde ciddi bir fırsatın olduğunun altını çizen Oktay, Canel’in Türkiye’ye en kısa sürede gelmek istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takvimine göre bu ziyareti ayarlayacaklarını söyledi.