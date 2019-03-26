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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan İsrail’e tepki;

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 16:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde ‘İsrail’in egemenliğini’ resmen tanıyan kararnameyi imzalamasına tepki göstererek “Bu karar gayri meşru bir karardır” dedi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan İsrail’e tepki;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde ‘İsrail’in egemenliğini’ resmen tanıyan kararnameyi imzalamasına tepki göstererek “Bu karar gayri meşru bir karardır” dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde vatandaşlara hitap etti. Oktay burada ABD’nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail’in egemenliğini resmen tanımasına tepki göstererek “İşgal ve savaş politikalarının her zaman karşısında durduk. Durmaya da devam ediyoruz. Dün bir şey yaşadık. ABD’nin Suriye toprakları olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail işgalini resmen tanıması. Bu karar gayri meşru bir karardır. Bu karar gayri meşru olan bir işgalin tanınması asla ve asla kabul edilemez bir karardır. Makul değildir, kabul edilemezdir. Biz Türkiye olarak bunu der bunu biliriz” şeklide konuştu.
İşgal kararının makul olmadığını ve haksız bir karar olduğunu açıklayan Oktay, “Haklının yanında mazlumun yanında olduğumuzu olmayı biz Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Buna da devam edeceğiz. Biz her zaman şunu da söyledik. Mazlumun yanında olmaktan dolayı bedel ödenmesi gerekiyorsa zaten büyük devlet olmanın büyük devlet olma iddiasının arkasındaki şeylerden birisi bedel ödemeye razı olmaktır. Bu karar haksız bir karardır, makul değildir. Bunu tüm dünyanın hem de Yozgat’tan ve Şefaatli’den tüm dünyanın vicdanına haykırmayı sürdüreceğiz. Buradan ilan ediyoruz ve bunu haykırmaya da devam edeceğiz. Bakıyoruz bu kararın alındığı saatlerde İsrail Gazze’yi bombalıyor. Aynı saatlerde. Kimi hedef alıyor, sivilleri hedef alıyor. Zulmü destekleyerek Ortadoğu’da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz. Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyiz. Biz Türkiye’yiz, dara düşenin yardımına koşan ensar olan ve haksızın da daima karşısında yer alan güçlü bir milletiz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan İsrail’e tepki;

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan İsrail’e tepki;

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