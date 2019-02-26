Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret

Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Meclis Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop'u ziyaret etti.\nOktay, \u015eentop'u, Meclis Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na se\u00e7ilmesinden dolay\u0131 kutlad\u0131.\nG\u00f6r\u00fc\u015fme, bas\u0131na kapal\u0131 devam etti.Karayolunda \u015fa\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! D\u00f6rt nala ko\u015ftularMersin Emek ve Demokrasi Platformu'ndan adayl\u0131k tepkisiBakan D\u00f6nmez: Anadolu'da ya\u015fam kalitesini art\u0131rman\u0131n bir\u00e7ok faydas\u0131 var