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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Meclis Başkanı Şentop'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti.

Oktay, Şentop'u, Meclis Başkanlığına seçilmesinden dolayı kutladı.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis Başkanı Mustafa Şentop

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