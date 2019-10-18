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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 21:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oğlu vefat eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu.

Oktay, Yalçın'ın Çankaya ilçesindeki evine giderek, başsağlığı ve sabır diledi. Çankaya Müftüsü Ali Gülden'in okuduğu Kuran'ı Kerim'in ardından merhum Turan İlteber Yalçın için dua edildi. Oktay, Yalçın'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başsağlığı dileklerini de iletti.

Taziyede, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş da yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın MHP

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